Family Sun’Days au Château de Haute-Serre Cieurac
Family Sun’Days au Château de Haute-Serre Cieurac dimanche 28 juin 2026.
Cieurac
Family Sun’Days au Château de Haute-Serre
Route du vignoble Cieurac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06
Dégustation d’un panier pique-nique à l’ombre des pins dans le jardin du Château avec une vue imprenable sur les vignes
Dégustation d’un panier pique-nique à l’ombre des pins dans le jardin du Château avec une vue imprenable sur les vignes. Des jeux de plein air sont également à disposition.
Réservation conseillée.
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Route du vignoble Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr
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English :
Picnic basket tasting in the shade of the pine trees in the Château garden with a breathtaking view of the vineyards
L’événement Family Sun’Days au Château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot