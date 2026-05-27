Cieurac

Family Sun’Days au Château de Haute-Serre

Route du vignoble Cieurac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06

Dégustation d’un panier pique-nique à l’ombre des pins dans le jardin du Château avec une vue imprenable sur les vignes

Dégustation d’un panier pique-nique à l’ombre des pins dans le jardin du Château avec une vue imprenable sur les vignes. Des jeux de plein air sont également à disposition.

Réservation conseillée.

.

Route du vignoble Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Picnic basket tasting in the shade of the pine trees in the Château garden with a breathtaking view of the vineyards

L’événement Family Sun’Days au Château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot