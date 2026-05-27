Cieurac

Soirée Bodega-Brasero au Château de Haute-Serre

Cieurac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04

La tête dans les étoiles, les pieds dans l'herbe, vivez une soirée inoubliable sur la terrasse éphémère du Château de Haute Serre !

A partir de 19h30, un apéritif dinatoire sur mesure

La tête dans les étoiles, les pieds dans l'herbe, vivez une soirée inoubliable sur la terrasse éphémère du Château de Haute Serre !

A partir de 19h30, un apéritif dinatoire sur mesure. Composez des paniers gourmands à partir des mets préparés par notre Chef et son équipe.

Musique live et dégustation de vins d'ici, et d'ailleurs !

.

Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Head in the stars, feet in the grass, experience an unforgettable evening on the Château de Haute Serre’s ephemeral terrace!

Starting at 7:30 p.m., a made-to-measure aperitif and dinner..

L’événement Soirée Bodega-Brasero au Château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot