Fan zone coupe du monde La Plaine-sur-Mer
dimanche 19 juillet 2026 · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Fan zone coupe du monde
Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Finale de la Coupe du Monde au Jardin des Lakas !
Le grand rendez-vous est arrivé ! Peu importe les équipes en lice, l’essentiel est de vibrer ensemble dans une ambiance festive, conviviale et pleine d’émotions pour cette dernière Fan Zone.
Entre amis, en famille ou entre voisins, installez-vous devant l’écran géant et partagez l’intensité de la finale. Restauration, bonne humeur et passion du football seront au rendez-vous pour clôturer cette belle aventure sportive !
Au programme
Diffusion en direct de la finale de la Coupe du Monde de football, sur écran géant au Jardin des Lakas.
Infos pratiques
restauration rapide et boisson sur place
tout public
gratuit
Venez vivre l’ambiance de la Coupe du Monde dans une atmosphère conviviale et festive au Jardin des Lakas à La Plaine-sur-Mer !
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
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English :
World Cup Final at the Jardin des Lakas!%A0
L’événement Fan zone coupe du monde La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
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