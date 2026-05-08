Pirou

Fanfare les arts d’Eure du camping au West bar

Camping le clos marin Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:30:00

fin : 2026-05-14 20:30:00

Date(s) :

2026-05-14

La fanfare Les Z’arts d’Eure réunit des amis autour de moments musicaux festifs et conviviaux. L’idée initiale étant de rapprocher musiciens et public, elle vous emmènera, dans la bonne humeur, découvrir ou redécouvrir des esthétiques allant de la variété au funk en passant par les tubes du moment. Tous les ingrédients seront réunis afin de passer un bon moment !

La fanfare les Arts d’Eure sera entre le camping de Pirou et le West bar où un concert clôturera le défilé. .

Camping le clos marin Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62

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English : Fanfare les arts d’Eure du camping au West bar

L’événement Fanfare les arts d’Eure du camping au West bar Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche