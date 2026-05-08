West Live Sunset > Concerts de mai West Bar Pirou
West Live Sunset > Concerts de mai West Bar Pirou samedi 9 mai 2026.
Pirou
West Live Sunset > Concerts de mai
West Bar Esplanade du Camping Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-09
Concert Sunset Live Tous les samedis.
Le West invite des groupes aux styles éclectiques pour venir dialoguer avec le coucher de soleil et vous proposer des balades musicales qui vous prennent la main pour plonger dans l’horizon et lancer votre samedi soir.
09/05/2026 Enomystik.
16/05/2026 Cameleao.
23/05/2026 High Drifter.
30/05/2026 2e Generation. .
West Bar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73
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English : West Live Sunset > Concerts de mai
L’événement West Live Sunset > Concerts de mai Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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