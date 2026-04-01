FANFARE LES FRÈRES POUETARDS Lieu-dit Monde Aurignac
FANFARE LES FRÈRES POUETARDS Lieu-dit Monde Aurignac vendredi 24 avril 2026.
Aurignac
FANFARE LES FRÈRES POUETARDS
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Programmation dans le cadre de la carte blanche des bénévoles de La Glissade
Des pouets qui pètent dans les tympans avec des sons latino mucho-caliente survitaminés, du swing qui danse et du ska-rock qui secoue !
A votre service une poignée de cuivres qui vont du plus petit au plus gros pour ravir les yeux et les oreilles, de la percu’ tape-cul, et des fois, y a des cordes vocales qui s’installent… Mettant à l’honneur le transgenre musical, c’est une tempête de notes qui traverse les tempos le temps de vous transporter, mais toujours avec du coeur et du corps !
Restauration et bar par La Glissade à partir de 19h
Entrée prix libre .
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Programming as part of the carte blanche organized by La Glissade volunteers
L’événement FANFARE LES FRÈRES POUETARDS Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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