FANFARE LES FRÈRES POUETARDS Lieu-dit Monde Aurignac

Aurignac

FANFARE LES FRÈRES POUETARDS

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Programmation dans le cadre de la carte blanche des bénévoles de La Glissade

Des pouets qui pètent dans les tympans avec des sons latino mucho-caliente survitaminés, du swing qui danse et du ska-rock qui secoue !

A votre service une poignée de cuivres qui vont du plus petit au plus gros pour ravir les yeux et les oreilles, de la percu’ tape-cul, et des fois, y a des cordes vocales qui s’installent… Mettant à l’honneur le transgenre musical, c’est une tempête de notes qui traverse les tempos le temps de vous transporter, mais toujours avec du coeur et du corps !

Restauration et bar par La Glissade à partir de 19h

Entrée prix libre .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Programming as part of the carte blanche organized by La Glissade volunteers

L’événement FANFARE LES FRÈRES POUETARDS Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE