Informations pratiques

Cormery

Fantaisie Lunarienne

Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 21:30:00

Date(s) :

2026-11-14

À la recherche d’un créateur méconnu parmi les grands oubliés Maurice Sand (1823 1889).

Artiste, écrivain, illustrateur et génial touche-à-tout, Maurice Sand se révèle être un marionnettiste inventif et hors pair ! Mais pourquoi est-il resté dans l’ombre de sa célèbre mère, George Sand ?

À la recherche d’un créateur méconnu parmi les grands oubliés Maurice Sand (1823 1889).

Résolument contemporain dans son approche multidisciplinaire, cet artiste, illustrateur, écrivain, entomologiste, génial touche-à-tout, se révèle être un marionnettiste inventif et hors pair !

Mais pourquoi est-il resté dans l’ombre de sa célèbre mère, George Sand ?

Sur scène des niveaux de réalité se télescopent pour ce portrait vivant en trois tableaux. Surprenant dialogue entre la marionnette et l’actrice…

À partir de lettres, d’échanges et d’extraits de pièces, une confrontation amicale s’engage autour de l’absent. 15 .

Place du Champ de Foire Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

%C0 In search of a little-known creator among the great forgotten figures: Maurice Sand (1823–1889).

An artist, writer, illustrator, and brilliant jack-of-all-trades, Maurice Sand proves to be an inventive and unparalleled puppeteer! But why has he remained in the shadow of his famous mother, George Sand?

L’événement Fantaisie Lunarienne Cormery a été mis à jour le 2026-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire