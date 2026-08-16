Fantaisie Lunarienne Cormery
samedi 14 novembre 2026 · Cormery
Informations pratiques
Cormery
Fantaisie Lunarienne
Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 21:30:00
Date(s) :
2026-11-14
À la recherche d’un créateur méconnu parmi les grands oubliés Maurice Sand (1823 1889).
Artiste, écrivain, illustrateur et génial touche-à-tout, Maurice Sand se révèle être un marionnettiste inventif et hors pair ! Mais pourquoi est-il resté dans l’ombre de sa célèbre mère, George Sand ?
À la recherche d’un créateur méconnu parmi les grands oubliés Maurice Sand (1823 1889).
Résolument contemporain dans son approche multidisciplinaire, cet artiste, illustrateur, écrivain, entomologiste, génial touche-à-tout, se révèle être un marionnettiste inventif et hors pair !
Mais pourquoi est-il resté dans l’ombre de sa célèbre mère, George Sand ?
Sur scène des niveaux de réalité se télescopent pour ce portrait vivant en trois tableaux. Surprenant dialogue entre la marionnette et l’actrice…
À partir de lettres, d’échanges et d’extraits de pièces, une confrontation amicale s’engage autour de l’absent. 15 .
Place du Champ de Foire Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com
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English :
%C0 In search of a little-known creator among the great forgotten figures: Maurice Sand (1823–1889).
An artist, writer, illustrator, and brilliant jack-of-all-trades, Maurice Sand proves to be an inventive and unparalleled puppeteer! But why has he remained in the shadow of his famous mother, George Sand?
L’événement Fantaisie Lunarienne Cormery a été mis à jour le 2026-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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