Fermenterre

Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Festival dédié à la fermentation et à l’alimentation vivante, Fermenterre est pensé comme un moment de découverte et de convivialité. Producteurs, artisans, cuisiniers et passionnés se rencontrent autour d’un marché de produits fermentés, d’ateliers, de dégustations et de démonstrations.

Fermenterre, festival dédié à la fermentation et à l’alimentation vivante, pensé comme un moment de découverte, de transmission et de convivialité.

Le temps d’une journée, producteurs, artisans, cuisiniers et passionnés se rencontrent autour d’un marché de produits fermentés, d’ateliers, de dégustations et de démonstrations, pour explorer des savoir-faire anciens toujours bien vivants.

À taille humaine et ouvert à tous, Fermenterre invite à prendre le temps de comprendre, goûter et échanger, dans une ambiance chaleureuse, ancrée en Touraine et ouverte sur d’autres cultures culinaires.

Un rendez-vous pour curieux, familles et professionnels, autour du plaisir de faire et de partager. .

Place du Champ de Foire Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 02 93 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festival dedicated to fermentation and living foods, Fermenterre is designed to be a time of discovery and conviviality. Producers, artisans, cooks and enthusiasts come together for a market of fermented products, workshops, tastings and demonstrations.

L’événement Fermenterre Cormery a été mis à jour le 2026-02-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire