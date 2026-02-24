Fête nationale Cormery
Fête nationale Cormery mardi 14 juillet 2026.
Fête nationale
16 Rue de la Tuilerie Cormery Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Restauration sur place, animation musicale par un DJ et feu d’artifice en fin de soirée.
Restauration sur place, animation musicale par un DJ et feu d’artifice en fin de soirée. .
16 Rue de la Tuilerie Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 40 66 mairie@cormery.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Catering on site, musical entertainment by a DJ and fireworks at the end of the evening.
L’événement Fête nationale Cormery a été mis à jour le 2026-02-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire