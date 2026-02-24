Fête nationale Cormery

Fête nationale

16 Rue de la Tuilerie Cormery Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

2026-07-14

Restauration sur place, animation musicale par un DJ et feu d’artifice en fin de soirée.

16 Rue de la Tuilerie Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 40 66 mairie@cormery.fr

English :

Catering on site, musical entertainment by a DJ and fireworks at the end of the evening.

