Journées européennes du patrimoine visite guidée

Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de l’abbaye, retraçant ses mille ans d’histoire monastique de 791 à 1791.

Départ toutes les 30min.

Place du Champ de Foire Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@lesamisdalcuin.fr

English :

Guided tour of the abbey, tracing its thousand-year history from 791 to 1791.

L’événement Journées européennes du patrimoine visite guidée Cormery a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire