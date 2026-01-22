Journées européennes du patrimoine visite guidée Cormery
Journées européennes du patrimoine visite guidée
Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
2026-09-19
Visite commentée de l’abbaye, retraçant ses mille ans d’histoire monastique de 791 à 1791.
Départ toutes les 30min.
Place du Champ de Foire Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@lesamisdalcuin.fr
Guided tour of the abbey, tracing its thousand-year history from 791 to 1791.
