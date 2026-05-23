Fantaisies mentales bastian Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Fantaisies mentales bastian Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 5 septembre 2026.
Bayonne
Fantaisies mentales bastian
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05 21:40:00
Date(s) :
2026-09-05
Mentalisme Avec Bastian magicien mentaliste, entrez dans le monde fascinant et mystérieux du mentalisme explorer les limites de l’esprit humain. Cette magie insolite et déroutante sonde le domaine du surnaturel et des facultés hors normes enfouies en chacun de nous. Vous serez témoins d’expériences surprenantes et déroutantes ; divination, suggestion, lecture de pensées, mémoire prodigieuse et paranormal se côtoient pour le plus grand plaisir des spectateurs qui participent directement à plusieurs expériences. Mystère, rêve et humour garantis pour ce spectacle surprenant. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fantaisies mentales bastian
L’événement Fantaisies mentales bastian Bayonne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché de quartier Place des gascons Bayonne 27 mai 2026
- Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 27 mai 2026
- Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne 28 mai 2026
- Petit K Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 28 mai 2026
- Exposition: coalition, art écologie et territoires DIDAM Bayonne 29 mai 2026