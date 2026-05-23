Fantaisies mentales bastian Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Fantaisies mentales bastian

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05 21:40:00

Date(s) :

2026-09-05

Mentalisme Avec Bastian magicien mentaliste, entrez dans le monde fascinant et mystérieux du mentalisme explorer les limites de l’esprit humain. Cette magie insolite et déroutante sonde le domaine du surnaturel et des facultés hors normes enfouies en chacun de nous. Vous serez témoins d’expériences surprenantes et déroutantes ; divination, suggestion, lecture de pensées, mémoire prodigieuse et paranormal se côtoient pour le plus grand plaisir des spectateurs qui participent directement à plusieurs expériences. Mystère, rêve et humour garantis pour ce spectacle surprenant. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Fantaisies mentales bastian

L’événement Fantaisies mentales bastian Bayonne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bayonne