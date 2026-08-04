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Fantasmagloria, Le spectacle musical Théâtre Le Normandy Le Havre

vendredi 18 décembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Le Normandy
Adresse
387 Rue Aristide Briand
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Fantasmagloria, Le spectacle musical

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

James l’a fait. Il a ouvert le Circus Club ! Chaque soir, ce nouveau jazz club new yorkais met en scène quatre créatures burlesques dont la renommée et les talents ne sont plus à prouver. Mais cette success story pourrait bien prendre une tournure que James n’aurait jamais imaginé … Poussez les portes de ce jazz club et plongez dans un univers musical entre jazz envoûtant, burlesque élégant et émotion brute.

Extraits de presse
Humour, mélancolie, émerveillement, à découvrir absolument ! Musical Avenue
La mise en scène insuffle un rythme qui ne faiblit jamais / Un régal de spectateur La Provence
Fantasmagloria n’est pas seulement un plaisir pour les yeux et les oreilles, c’est une œuvre qui captive, envoûte et bouleverse Avignon & moi

Réservation obligatoire   .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@theatrelenormandy.com

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English : Fantasmagloria, Le spectacle musical

L’événement Fantasmagloria, Le spectacle musical Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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