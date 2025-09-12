Fantastik Espace Jean Vilar Revin

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Tout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuit. Dans la vitre, il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences. Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre côté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique. Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor Vincent vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes. Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde. Plus qu’un spectacle, une expérience unique. Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ? Offrez-vous une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps… Bon à savoir Durée 1h20 Tout public

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

It all begins with the story of a man who wakes up alone on a train in the middle of the night. He sees his reflection in the window, but the face is not his own. He plunges into a fantastic world where behind appearances lie other appearances. In his new one-man show, Viktor Vincent goes through the looking glass to bring you a live experience of the marvellous and the fantastic. In a hushed, intimate atmosphere, Viktor Vincent tells you incredible stories and plays with your imagination through his totally hallucinatory experiences. Spectators feel invisible forces, find messages intended for them, travel mentally to share their thoughts and seem to connect to another world. More than a show, a unique experience. Is it an illusion? Is it real? Or is it something else? Treat yourself to an evening of mystery you’ll be talking about for a long time… Good to know Running time 1h20 All audiences

German :

Alles beginnt mit der Erzählung eines Mannes, der mitten in der Nacht allein in einem Zug aufwacht. Im Fenster sieht er sein Spiegelbild, doch das Gesicht ist nicht sein eigenes. Daraufhin taucht er in eine fantastische Welt ein, in der sich hinter dem Schein ein anderer Schein verbirgt. In seinem neuen Solostück wechselt Viktor Vincent auf die andere Seite des Spiegels, um Ihnen die Erfahrung des Wunderbaren und Fantastischen live zu präsentieren. In einer gedämpften und intimen Atmosphäre erzählt Ihnen Viktor Vincent unglaubliche Geschichten und spielt mit Ihrer Fantasie dank seiner völlig halluzinatorischen Erfahrungen. Zuschauer spüren unsichtbare Kräfte, finden Botschaften, die für sie bestimmt sind, reisen geistig, um ihre Gedanken mitzuteilen, und scheinen sich mit einer anderen Welt zu verbinden. Mehr als eine Show, eine einzigartige Erfahrung. Ist es eine Illusion? Ist es real? Oder ist es noch etwas anderes? Gönnen Sie sich einen Abend voller Geheimnisse, von denen Sie noch lange sprechen werden… Gut zu wissen Dauer 1 Std. 20 Min. Alle Altersgruppen

Italiano :

Tutto inizia con la storia di un uomo che si sveglia da solo su un treno nel cuore della notte. Vede il suo riflesso nel finestrino, ma il volto non è il suo. Si immerge in un mondo fantastico dove dietro le apparenze si nascondono altre apparenze. Nel suo nuovo spettacolo personale, Viktor Vincent attraversa lo specchio per farvi vivere un’esperienza del meraviglioso e del fantastico. In un’atmosfera intima e silenziosa, Viktor Vincent racconta storie incredibili e gioca con la vostra immaginazione attraverso le sue esperienze totalmente allucinatorie. Il pubblico percepisce forze invisibili, trova messaggi a lui indirizzati, viaggia mentalmente per condividere i propri pensieri e sembra connettersi a un altro mondo. Più che uno spettacolo, un’esperienza unica. È un’illusione? È reale? O si tratta di qualcos’altro? Regalatevi una serata di mistero di cui parlerete a lungo… Da sapere: Durata 1h20 Tutti i pubblici

Espanol :

Todo comienza con la historia de un hombre que se despierta solo en un tren en mitad de la noche. Ve su reflejo en la ventanilla, pero el rostro no es el suyo. Se sumerge en un mundo fantástico donde tras las apariencias se esconden otras apariencias. En su nuevo espectáculo unipersonal, Viktor Vincent atraviesa el espejo para ofrecerle una experiencia en vivo de lo maravilloso y lo fantástico. En un ambiente íntimo y silencioso, Viktor Vincent te cuenta historias increíbles y juega con tu imaginación a través de sus experiencias totalmente alucinantes. El público siente fuerzas invisibles, encuentra mensajes dirigidos a él, viaja mentalmente para compartir sus pensamientos y parece conectar con otro mundo. Más que un espectáculo, una experiencia única. ¿Es una ilusión? ¿Es real? ¿O es algo más? Regálese una velada de misterio de la que hablará durante mucho tiempo… Conviene saber Duración 1h20 Todos los públicos

