Fanum ou temple du Villiers Rue Jean-François-Bodin (près de l’école maternelle) Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Fanum ou temple du Villiers

Rue Jean-François-Bodin (près de l’école maternelle) Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ces vestiges sont ceux d’un temple gallo-romain construit au 2e siècle.

Ce sanctuaire est de plan carré et se compose d’une tour centrale appelée cella et d’une galerie périphérique. La cella est considérée comme la pièce où le dieu réside et seuls les prêtres peuvent y pénétrer. Possibilité de compléter cette visite par l’Amphithéâtre gallo-romain.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Rue Jean-François-Bodin (près de l’école maternelle) Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

The remains are those of a Gallo-Roman temple built in the 2nd century.

L’événement Fanum ou temple du Villiers Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME