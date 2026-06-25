Rilhac-Lastours

Farm Fest Festival

Les Combes Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Farm Fest est un festival rock et métal en plein air qui rassemble groupes locaux et régionaux dans une ambiance festive, conviviale et décalée au cœur de la campagne limousine. Entre concerts, DJ sets, camping sur place et esprit associatif, l’événement offre une expérience authentique mêlant musique, partage et énergie. Au programme Jack Das, DJ Damii’x, AR7H, Shadowblast, 8 Me Again, Grak’n, Limoges Bastard Club, Tempt Fate, Exorcizer et DJ Tweezer.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de musique et de liberté.

Camping gratuit sur place. .

Les Combes Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 11 50 64

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English : Farm Fest Festival

L’événement Farm Fest Festival Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus