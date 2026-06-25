Farm Fest Festival Rilhac-Lastours
Farm Fest Festival Rilhac-Lastours vendredi 31 juillet 2026.
Rilhac-Lastours
Farm Fest Festival
Les Combes Rilhac-Lastours Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
Farm Fest est un festival rock et métal en plein air qui rassemble groupes locaux et régionaux dans une ambiance festive, conviviale et décalée au cœur de la campagne limousine. Entre concerts, DJ sets, camping sur place et esprit associatif, l’événement offre une expérience authentique mêlant musique, partage et énergie. Au programme Jack Das, DJ Damii’x, AR7H, Shadowblast, 8 Me Again, Grak’n, Limoges Bastard Club, Tempt Fate, Exorcizer et DJ Tweezer.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de musique et de liberté.
Camping gratuit sur place. .
Les Combes Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 11 50 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Farm Fest Festival
L’événement Farm Fest Festival Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
À voir aussi à Rilhac-Lastours (Haute-Vienne)
- Visite nocturne animée au Château de Lastours Château de Lastours Rilhac-Lastours 12 juillet 2026
- On visite et on joue médiéval Château de Lastours Rilhac-Lastours 12 juillet 2026
- Visite nocturne animée au Château de Lastours Château de Lastours Rilhac-Lastours 19 juillet 2026
- Visite nocturne animée au Château de Lastours Château de Lastours Rilhac-Lastours 25 juillet 2026
- Ouverture du Château de Lastours Château de Lastours Rilhac-Lastours 25 juillet 2026