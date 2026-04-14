FASCINANTS REPTILES… AVEC BORDEAUX MÉTROPOLE DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE LA BIODIVERSITÉ, Maison écocitoyenne, Bordeaux

FASCINANTS REPTILES… AVEC BORDEAUX MÉTROPOLE

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE LA BIODIVERSITÉ Jeudi 23 avril, 19h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

lézard des murailles ou encore la fameuse Tarentede Maurétanie… partez à leur rencontre lors de cette conférence animée par un spécialiste qui vous apprendra à mieux les connaitre !

Une conférence proposée dans le cadre du programme LIFE Biodiver’Cité et résilience pour la restauration écologique au service des habitants.

Tout public. Inscription sur :

https://inscription.bordeaux-metropole.fr/printemps-de-la-biodiversite-2026-conference-fascinants-reptiles#webform-reservation-ancrage

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/printemps-de-la-biodiversite-2026-conference-fascinants-reptiles#webform-reservation-ancrage »}] [{« link »: « http://www.inscription.bordeaux-metropole.fr »}]

Méconnus, souvent mal aimés, source de peurs voire de phobies irraisonnées, les serpents et autres reptiles ne laissent jamais indifférents. Couleuvre verte et jaune, couleuvre vipérine,

crédits NatrixMBerroneau