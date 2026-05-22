Fashion Bourdi’week Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-09 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit (sorties payantes) Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior

Participez à nos propositions autour des thématiques du textile : atelier couture (création, réparation, apprentissage tout niveaux…)Sorties visite : renseignement auprès du secrétariat des Bourderies (tarif selon QF) * Pour participer aux activités (ateliers et sorties) l’adhésion Accoord est requiseL’exposition est ouverte à tous et toutes, aux horaires du centre socioculturel.

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146



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