FASU (Festival des Arts et Sports Urbains) Skatepark international de Gap Gap samedi 11 juillet 2026.

Gap

FASU (Festival des Arts et Sports Urbains)

Skatepark international de Gap Parc de la pépinière Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

À l’occasion de l’inauguration du nouveau skatepark, la Ville de Gap devient le centre des sports et arts urbains à l’occasion du FASU (Festival des Arts et Sports Urbains).

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Skatepark international de Gap Parc de la pépinière Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

To mark the inauguration of the new skatepark, the town of Gap becomes the center of urban sports and arts for the FASU (Festival des Arts et Sports Urbains).

L’événement FASU (Festival des Arts et Sports Urbains) Gap a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Terres de Gap