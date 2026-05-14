Fat Dog + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-01 18:30 – 21:30

Gratuit : non Prévente : 19.8€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Le quintette de Brixton est bordélique, drôle et furieusement vivant. Leur son ? Du “screaming-into-a-pillow music” : un mélange de punk, de techno, de pop industrielle et d’euphorie rave. Une folie collective,un voyage éclair dans leur esprit tortueux et frénétique que devrait valider un deuxième album à venir.

STEREOLUX Nantes 44200

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