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Fat Dog + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Fat Dog + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Fat Dog + 1ère partie STEREOLUX Nantes dimanche 1 novembre 2026.

Lieu : STEREOLUX

Adresse : 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 1 novembre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Heure de début : 18:30

Tarif : Prévente : 19.8€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-01 18:30 – 21:30
Gratuit : non Prévente : 19.8€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€  

Le quintette de Brixton est bordélique, drôle et furieusement vivant. Leur son ? Du “screaming-into-a-pillow music” : un mélange de punk, de techno, de pop industrielle et d’euphorie rave. Une folie collective,un voyage éclair dans leur esprit tortueux et frénétique que devrait valider un deuxième album à venir.

STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/fat-dog-1ere-partie-01112026-1730


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