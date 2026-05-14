Fat Dog + 1ère partie STEREOLUX Nantes
Fat Dog + 1ère partie STEREOLUX Nantes dimanche 1 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-01 18:30 – 21:30
Gratuit : non Prévente : 19.8€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€
Le quintette de Brixton est bordélique, drôle et furieusement vivant. Leur son ? Du “screaming-into-a-pillow music” : un mélange de punk, de techno, de pop industrielle et d’euphorie rave. Une folie collective,un voyage éclair dans leur esprit tortueux et frénétique que devrait valider un deuxième album à venir.
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/fat-dog-1ere-partie-01112026-1730
Afficher la carte du lieu STEREOLUX et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Rêves de Cirque : Imaginarium, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes 14 mai 2026
- Sandrine Alexi dans Love Inclusive, Théâtre de Poche Graslin, Nantes 14 mai 2026
- CONFÉRENCE : « MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE, ABOLITIONS ET TRANSCENDANCE. EMPREINTE HISTORIQUE, TRANSMISSIONS CULTURELLES ET VOIES DE DÉPASSEMENT » La Centrale Nantes 15 mai 2026
- Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes 15 mai 2026
- PARCOURS « DE L’HISTOIRE À LA MÉMOIRE : LA QUESTION DE LA TRAITE ATLANTIQUE ET DE L’ESCLAVAGE À NANTES 17e – 21e SIÈCLES » Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes 15 mai 2026