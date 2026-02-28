Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 20:00 –

Concert Les légendaires Fat Freddy’s Drop reviennent sur scène en 2026 pour une tournée mondiale exceptionnelle célébrant leur album culte « Based on a True Story ». Plus de vingt ans après sa sortie, ce disque fondateur continue d’inspirer des générations de fans grâce à son mélange unique de reggae, soul, dub, funk et groove électronique. Cette tournée marquera un moment fort pour le groupe, leurs premiers concerts depuis la disparition de Chris “MU” Faiumu, membre fondateur et pilier de leur son. Ensemble, les musiciens ont choisi de poursuivre cette aventure en hommage à leur frère de scène et à la musique qu’ils ont créée avec lui. Sorti en 2005, « Based On A True Story » est devenu un véritable phénomène : album indépendant devenu disque le plus longtemps classé dans le Top 40 néo-zélandais, récompensé par huit New Zealand Music Awards et le Worldwide Music Award de Gilles Peterson au Royaume-Uni. Ce chef-d’œuvre a été le tremplin d’une carrière internationale faite de concerts légendaires et d’un lien indéfectible avec le public. En 2026, les Fat Freddy’s Drop reprennent la route pour partager leur son inimitable — un mélange envoûtant de groove, d’énergie et d’émotion pure. Préparez-vous à vivre un moment rare : un voyage musical vibrant, puissant et profondément humain.

