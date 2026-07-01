Fatou ni Tidiani (Conversation), Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

Fatou ni Tidiani (Conversation) Jeudi 14 janvier 2027, 19h00 Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T19:00:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-14T19:00:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00

Tidiani N’Diaye et Fatou Traoré se connaissent depuis quinze ans. Il vient du Mali, elle vit à Bruxelles. Une génération les sépare. Ce premier duo, au carrefour de multiples espaces-temps, met en jeu une danse du lien : entre amitié, histoire et transmission.

Tidiani rencontre Fatou à Bamako, en 2009. Il est élève au centre culturel Donko Seko, elle est invitée pour accompagner les jeunes chorégraphes. Les deux artistes ont des trajectoires en miroir : elle découvre le Mali arrivant de Belgique, il quitte Bamako pour la France. Leur danse est habitée par les questions d’identité, de filiation et d’appartenance. Leurs écritures se frottent et se répondent : elle convoque les corps, il installe, avec ses masques-sculptures, des univers visuels qui les transforment.

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/fatou-ni-tidiani-conversation-14012027-1800 »}]

Tiidiani Ndaye – Fatou Traoré Danse