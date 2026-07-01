Fatoumata Diawara, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Fatoumata Diawara Jeudi 10 décembre, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 18 € à 37 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00

En quittant le Mali à 19 ans pour fuir un mariage forcé, Fatoumata Diawara emporte avec elle ses racines africaines et son désir de liberté, qu’elle a à coeur de chanter, en bambara, depuis bientôt quinze ans sur les plus prestigieuses scènes internationales. Des rythmes wassoulou aux arrangements contemporains de – M – ou Gorillaz, sa voix navigue sur des courants musicaux variés, empruntant à la culture malienne comme à la pop, au jazz ou au rock. Plus personnel, son nouvel album aborde les thèmes de la famille, de la maternité, de la trahison ou de la résilience.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

Plus personnel, son nouvel album aborde les thèmes de la famille, de la maternité, de la trahison ou de la résilience. Musique du monde Mali

Marcello Peregro