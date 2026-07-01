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Fatoumata Diawara, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

jeudi 10 décembre 2026 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre

Fatoumata Diawara, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Espace Culturel Capellia
Adresse
Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre
Ville
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 18 € à 37 €

Fatoumata Diawara Jeudi 10 décembre, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 18 € à 37 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00

En quittant le Mali à 19 ans pour fuir un mariage forcé, Fatoumata Diawara emporte avec elle ses racines africaines et son désir de liberté, qu’elle a à coeur de chanter, en bambara, depuis bientôt quinze ans sur les plus prestigieuses scènes internationales. Des rythmes wassoulou aux arrangements contemporains de – M – ou Gorillaz, sa voix navigue sur des courants musicaux variés, empruntant à la culture malienne comme à la pop, au jazz ou au rock. Plus personnel, son nouvel album aborde les thèmes de la famille, de la maternité, de la trahison ou de la résilience.

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Plus personnel, son nouvel album aborde les thèmes de la famille, de la maternité, de la trahison ou de la résilience. Musique du monde Mali

Marcello Peregro

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