Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe, Mairie du 9e arrondissement de Paris, Paris

Informations pratiques

Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie du 9e arrondissement de Paris Paris

Inscription gratuite et obligatoire, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Mairie du 9e arrondissement de Paris, en partenariat avec le CAUE de Paris, propose au grand public une promenade urbaine commentée co-conçue avec le conseil de quartier Faubourg Montmartre.

Partez à la découverte du patrimoine architectural remarquable du quartier, et suivez la trace de ces lieux qui en font ou en ont fait un cœur battant de la vie culturelle parisienne.

Mairie du 9e arrondissement de Paris 6 rue Drouot 75009 Paris 75009 Quartier du Faubourg-Montmartre Paris Île-de-France 01 71 37 75 09 https://mairie09.paris.fr/ https://www.instagram.com/mairie9paris/;https://www.facebook.com/mairie9paris [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229463 »}] Horaires d’ouverture

Lundi : 8h30 – 17h

Mardi : 8h30 – 17h

Mercredi : 8h30 – 17h

Jeudi : 8h30 – 19h30

Vendredi : 8h30 – 17h

Samedi : 8h30 à 12h30 – Déclarations de naissance ou de décès et reconnaissances de paternité uniquement

Accès en transports en commun

Bus Lignes 74 et 85 : arrêt Richelieu-Drouot-Mairie du 9e, Lignes 32 et 45 : arrêt Le Peletier-Haussmann

RER Auber, RER A

Métro Richelieu Drouot, lignes 8, 9 Le Peletier, ligne 7

Tramway Porte de la Chapelle, ligne T3b

Promenade urbaine dans le 9e arrondissement promenade JEP

Stéphane Asseline, Région Île-de-France