FAUGÈRES AU FIL DES PIERRES ET DES MOULINS Faugères
vendredi 18 septembre 2026 · Faugères
Informations pratiques
Faugères
FAUGÈRES AU FIL DES PIERRES ET DES MOULINS
Place Sardinoux Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Visite guidée Faugères, au fil des pierres et des moulins , accompagnée de Sarah Collado, guide conférencière.
La visite propose un parcours du village jusqu’aux moulins, puis un retour vers Faugères, afin de faire le lien entre l’histoire du village, la pierre sèche, les moulins et l’environnement qui les entoure.
Rendez vous sur la place Sardinoux. Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau.
De 17h00 à 19h00 Visite guidée Faugères, au fil des pierres et des moulins , accompagnée de Sarah Collado, guide conférencière.
La visite propose un parcours du village jusqu’aux moulins, puis un retour vers Faugères, afin de faire le lien entre l’histoire du village, la pierre sèche, les moulins et l’environnement qui les entoure.
Déroulé
Départ de la place Sardinoux (il y a un parking)
Déambulation dans les ruelles médiévales de Faugères histoire médiévale et protestante, maisons et porches, église et temples.
Ascension jusqu’aux moulins par le chemin des Muletiers
Présentation de l’histoire et de l’utilisation des moulins, avec lecture de paysage
Descente vers le village par le chemin de la Marbrière pour découvrir la pierre sèche et les capitelles.
Retour au village et aux voitures
La visite abordera le quotidien rural, l’exploitation des ressources locales, la construction et l’usage des moulins et des ouvrages en pierre sèche, ainsi que le pastoralisme aux XVIIIe et XIXe siècles et l’arrivée de la viticulture.
Gratuit, sur réservation.
Rendez vous sur la place Sardinoux.
Distance 2.5 km
Dénivelé 130 m
Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau. .
Place Sardinoux Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 36 67 13
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English :
Guided tour “Faugères: A Journey Through Stones and Mills,” led by Sarah Collado, a tour guide and lecturer.
The tour takes you from the village to the mills, then back to Faugères, to explore the connection between the village’s history, dry-stone construction, the mills, and their surroundings.
Meet at Place Sardinoux. Be sure to wear appropriate footwear and bring water.
L’événement FAUGÈRES AU FIL DES PIERRES ET DES MOULINS Faugères a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS
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