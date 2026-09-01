JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AUX MOULINS DE FAUGÈRES Faugères

Informations pratiques

Faugères

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AUX MOULINS DE FAUGÈRES

Impasse des Trois Tours Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Pendant trois jours, profitez d’animations pour découvrir les Moulins de Faugères autrement

Visite guidée Faugères, au fil des pierres et des moulins sur réservation en ligne,

Fête du ciel avec, expositions, observation du ciel, dégustation, ateliers, jeu de piste, restauration sur place, animation musicale avec Black’n White. Sur réservation en ligne.

Gratuit.

Visite libre des moulins.

Vendredi 18 septembre de 17h à 19h

Visite guidée Faugères, au fil des pierres et des moulins , accompagnée de Sarah Collado, guide-conférencière.

La visite propose un parcours du village jusqu’aux moulins, puis un retour vers Faugères, afin de faire le lien entre l’histoire du village, la pierre sèche, les moulins et l’environnement qui les entoure.

Déroulé

Départ de la place Sardinoux (il y a un parking).

Déambulation dans les ruelles médiévales de Faugères histoire médiévale et protestante, maisons et porches, église et temples.

Ascension jusqu’aux moulins par le chemin des Muletiers.

Présentation de l’histoire et de l’utilisation des moulins, avec lecture de paysage.

Descente vers le village par le chemin de la Marbrière pour découvrir la pierre sèche et les capitelles.

Retour au village et aux voitures.

La visite abordera le quotidien rural, l’exploitation des ressources locales, la construction et l’usage des moulins et des ouvrages en pierre sèche, ainsi que le pastoralisme aux XVIIIe et XIXe siècles et l’arrivée de la viticulture.

Infos pratiques

Gratuit, sur réservation https://www.billetweb.fr/visite-guidee-faugeres-au-fil-des-pierres-et-des-moulins. Vous avez la main dessus sur Billetweb pour prendre des réservations.

Rendez-vous parking de la place Sardinoux

Distance 2,5 km

Dénivelé 130 m

Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau

Samedi 19 septembre

10h à 17h exposition de différentes clochettes et sonnailles du musée de Hérépian

10h à 17h30 exposition photos de transhumance et sonnailles de Michel Salles

17h à 23h Fête du ciel

De 17h à 20h observation du soleil et ateliers pour les enfants observation au télescope, explications astronomiques avec des maquettes, exposition sur le système solaire, quiz astro, recherche de planètes…

À partir de 19h restauration sur place avec foodtrucks et producteurs de vins. Animation musicale avec Black’n White à partir de 19h30.

À la tombée de la nuit, les astronomes de l’ASAT proposeront une découverte des étoiles, des planètes et des mystères du ciel.

Infos pratiques

Gratuit, sur réservation https://www.billetweb.fr/fete-du-ciel-septembre-2026 Pareil vous avez la main pour prendre les résas.

Les visiteurs peuvent réserver pour le créneau 17h-20h, pour 19h, ou pour les deux.

Dimanche 20 septembre

10h à 17h exposition de différentes clochettes et sonnailles du musée de Hérépian

10h à 17h30 exposition photos de transhumance et sonnailles de Michel Salles

11h à 13h dégustation des Crus Faugères par le Mas Olivier

15h à 17h30 atelier de création de sonnailles en papier et de petits moulins en papier

Pendant toute la durée des JEP, à partir de 10h, les visiteurs pourront également visiter librement les moulins.

Tout le programme est disponible sur le site https://tourisme-avant-monts.fr/actualite/les-journees-europeennes-du-patrimoine-aux-moulins-de-faugeres .

Impasse des Trois Tours Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 36 67 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For three days, enjoy activities that let you discover the Mills of Faugères in a whole new way:

Guided tour “Faugères: A Journey Through Stones and Mills” — online reservations required,

Fête du Ciel featuring exhibitions, stargazing, tastings, workshops, a scavenger hunt, on-site dining, and musical entertainment by Black’n White. Online reservations required.

Free.

Self-guided tour of the mills.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AUX MOULINS DE FAUGÈRES Faugères a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS