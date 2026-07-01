Faune nocturne et ciel étoilé, base de loisir la Haie Traversaine, La Haie-Traversaine

jeudi 16 juillet 2026 · base de loisir la Haie Traversaine · La Haie-Traversaine

Informations pratiques

Faune nocturne et ciel étoilé Jeudi 16 juillet, 21h00 base de loisir la Haie Traversaine Mayenne

gratuit sur inscription auprès du CPIE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Venez percer les mystères des chauves-souris lors d’une sortie nocturne. Laura, du CPIE Mayenne, vous guidera pour observer et écouter ces mammifères discrets, équipement de détection à l’appui, après une présentation de leur incroyable mode de vie

base de loisir la Haie Traversaine La Haie-Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 03 79 62 »}]

Partez à la découverte de ces animaux méconnus chauves-souris écoute