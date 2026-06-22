KARAOKE Le Bas Loze La Haie-Traversaine
KARAOKE Le Bas Loze La Haie-Traversaine mardi 11 août 2026.
La Haie-Traversaine
KARAOKE
Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
RDV à la Base de Loisirs de la Haie Traversaine pour des activités tout au long de l’été !
Même si tu ne sais pas chanter, tu es invité.e !
En partenariat avec Ado’Com
Restauration & buvette sur place .
Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 92 42
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English :
Come to the Haie Traversaine Recreation Center for activities all summer long!
L’événement KARAOKE La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co
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