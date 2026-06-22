ZUMBA & YOGA BEACH PARTY Le Bas Loze La Haie-Traversaine mercredi 22 juillet 2026.

La Haie-Traversaine

ZUMBA & YOGA BEACH PARTY

Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

RDV à la Base de Loisirs de la Haie Traversaine pour des activités tout au long de l’été !

avec Pierre, May’N Gym

16h00 17h00 Zumba

17h00 18h00 : Yoga Pilates .

Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 92 42

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English :

Come to the Haie Traversaine Recreation Center for activities all summer long!

L’événement ZUMBA & YOGA BEACH PARTY La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co