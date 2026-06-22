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QUIZ MUSICAL Le Bas Loze La Haie-Traversaine

QUIZ MUSICAL Le Bas Loze La Haie-Traversaine mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Le Bas Loze
Adresse
Base de Loisirs de la Haie Traversaine
Ville
53300 La Haie-Traversaine
Département
Mayenne
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

La Haie-Traversaine

QUIZ MUSICAL

Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 20:00:00

Date(s) :
2026-07-28

RDV à la Base de Loisirs de la Haie Traversaine pour des activités tout au long de l’été !
En partenariat avec Ado’Com
Pour les petits et les grands
Restauration & buvette sur place   .

Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 92 42 

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English :

Come to the Haie Traversaine Recreation Center for activities all summer long!

L’événement QUIZ MUSICAL La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co

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