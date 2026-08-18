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AGENDA · Vichy

Fausse note Opéra de Vichy Vichy

lundi 19 octobre 2026 · Opéra de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Opéra de Vichy
Adresse
Entrée sous la marquise du Palais des Congrès
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
12 12 12

Vichy

Fausse note

Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 13:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :
2026-10-19 2026-10-22

Visite de l’Opéra de Vichy en audio augmentée d’environ 1 heure.
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Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Visit of the Opera of Vichy in audio augmented of approximately 1 hour.

L’événement Fausse note Vichy a été mis à jour le 2026-08-18 par Vichy Destinations

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