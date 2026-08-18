Fausse note Opéra de Vichy Vichy

Informations pratiques

Vichy

Fausse note

Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 13:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-22

Visite de l’Opéra de Vichy en audio augmentée d’environ 1 heure.

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Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Visit of the Opera of Vichy in audio augmented of approximately 1 hour.

L’événement Fausse note Vichy a été mis à jour le 2026-08-18 par Vichy Destinations