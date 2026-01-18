Fay’stival

Fay-aux-Loges Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Un Fay’stival aux portes de la Forêt d’Orléans !

Le Fay’stival revient pour sa 8e édition ! 4 jours de fête au cœur du village avec 14 spectacles et animations théâtre sous toutes ses formes, spectacles de rue, danse, concerts… Une programmation éclectique et festive, pensée pour tous les âges. Le rendez-vous culturel à ne pas manquer ! .

Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 57 11

English : Fay’stival

A Fay’stival at the gates of the Forest of Orleans!

