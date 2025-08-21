Sentier pédagogique de l’étang de l’Evangile 1 km Fay-aux-Loges Loiret

Sentier pédagogique de l’étang de l’Evangile 1 km A pieds

Sentier pédagogique de l’étang de l’Evangile 1 km Zone de l’Evangile 45450 Fay-aux-Loges Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 30 Distance : 1000.0 Tarif :

Découvrez en famille le sentier découverte nature de l’étang

de l’évangile à Fay aux Loges les oiseaux et les poissons, les étangs et les mares, le solaire et le photovoltaïque, le cycle naturel de qui nourrit qui…

https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/sentier-pedagogique-de-l-etang-de-l-evangile_TFOCIR47000 +33 2 38 46 99 66

English : Educational trail of the étang de l’Evangile

Discover with family the nature discovery trail of the Etang de l’évangile in Fay aux Loges: birds and fish, ponds and pools, solar and photovoltaic energy, the natural cycle of the food chain …

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie den Naturlehrpfad des Teichs

de l’évangile in Fay aux Loges: Vögel und Fische, Teiche und Tümpel, Solarenergie und Photovoltaik, der natürliche Kreislauf von wer ernährt wen…

Italiano :

Scoprite con la vostra famiglia il percorso naturalistico dello stagno

de l’évangile a Fay aux Loges: uccelli e pesci, stagni e piscine, energia solare e fotovoltaica, il ciclo naturale di chi nutre chi…

Español :

Descubra con su familia el sendero natural del estanque

de l’évangile en Fay aux Loges: aves y peces, estanques y piscinas, energía solar y fotovoltaica, el ciclo natural de quién alimenta a quién…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire