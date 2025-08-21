Boucle 08 Aux portes de la plus grande forêt domaniale de France Fay-aux-Loges Loiret

Boucle 08 Aux portes de la plus grande forêt domaniale de France En VTC

Boucle 08 Aux portes de la plus grande forêt domaniale de France 3 Rue General de Gaulle 45450 Fay-aux-Loges Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 22000.0 Tarif :

Ce parcours très agréable permet d’aborder cet immense massif forestier (35 000 ha) par le canal d’Orléans (XVIIè s.).

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/ +33 2 38 58 44 79

English : Discovering France’s largest national forest

A beautiful route passing through this immense forest (35 000 ha) via the Canal d’Orléans (XVIIth centrury).

Deutsch : Am Eingang zum größten staatlichen Waldgebiet Frankreichs

Mit dieser sehr angenehmen Tour erreichen Sie dieses riesige Waldgebiet (35 000 ha) über den Kanal von Orléans (17. Jh.).

Italiano :

Questo percorso molto piacevole permette di avvicinarsi a questo immenso massiccio forestale (35.000 ettari) attraverso il canale di Orleans (XVII secolo).

Español :

Este agradable recorrido permite abordar el inmenso macizo forestal (35.000 hectáreas) desde el canal de Orleans (s. XVII).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par SIT Centre-Val de Loire