Carrefour d’Alger A20 Fay-aux-Loges Loiret

Carrefour d’Alger A20 Halte du Canal 45450 Fay-aux-Loges Loiret Centre-Val de Loire

Le canal d’Orléans traverse la commune de Fay-aux-Loges sur près de 7 km. Ses écluses sont des ouvrages pittoresques et le chemin de halage permet de belles promenades. Le circuit fait aussi un détour dans le Bois de la Courie qui fait partie de la forêt domaniale d’Orléans.

English : Carrefour d’Alger Stroll

The Orleans Canal crosses the town of Fay-aux-Loges on about 7 km. Its locks are picturesque works of art and the towpath allows beautiful walks. The circuit also makes a detour in the Bois de la Courie which is part of the national forest of Orleans.

Deutsch :

Der Canal d’Orléans durchquert die Gemeinde Fay-aux-Loges auf einer Länge von fast 7 km. Seine Schleusen sind malerische Bauwerke und der Treidelpfad ermöglicht schöne Spaziergänge. Die Route macht auch einen Abstecher in den Bois de la Courie, der zum Staatswald von Orléans gehört.

Italiano :

Il canale di Orléans attraversa il comune di Fay-aux-Loges per quasi 7 km. Le sue chiuse sono strutture pittoresche e l’alzaia offre bellissime passeggiate. Il circuito prevede anche una deviazione nel Bois de la Courie, che fa parte della foresta demaniale di Orléans.

Español :

El canal de Orleans atraviesa durante más de nueve kilómetros el municipio de Vitry. Sus esclusas son obras pintorescas y el camino de sirga permite realizar bonitos paseos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire