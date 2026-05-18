Feder en concert Quartier des Artauds Auriol
Feder en concert Quartier des Artauds Auriol vendredi 19 juin 2026.
Auriol
Feder en concert
Vendredi 19 juin 2026 à partir de 21h. Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Feder en concert à Auriol avec Nathalie Duchêne, Rush Avenue et Boston Bun.
Feder, de son vrai nom Hadrien Federiconi s’est imposé comme une figure majeure de l’électro française. .
Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Feder in concert in Auriol with Nathalie Duchêne, Rush Avenue and Boston Bun.
L’événement Feder en concert Auriol a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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