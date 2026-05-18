Fête de la musique Starmania Auriol
Fête de la musique Starmania Auriol dimanche 21 juin 2026.
Auriol
Fête de la musique Starmania
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 21h. Place du village Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 21:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. Comédie musicale interprétée par 20 chanteurs.
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Place du village Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43 culture@mairie-auriol.fr
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English :
Starmania by Michel Berger and Luc Plamondon. Musical comedy performed by 20 singers.
L’événement Fête de la musique Starmania Auriol a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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