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Fête de la musique Starmania Auriol

Fête de la musique Starmania Auriol dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 13390 Auriol

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Auriol

Fête de la musique Starmania

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 21h. Place du village Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 21:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. Comédie musicale interprétée par 20 chanteurs.
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Place du village Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43  culture@mairie-auriol.fr

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English :

Starmania by Michel Berger and Luc Plamondon. Musical comedy performed by 20 singers.

L’événement Fête de la musique Starmania Auriol a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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