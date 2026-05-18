Auriol

Fête de la musique Starmania

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 21h. Place du village Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 21:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. Comédie musicale interprétée par 20 chanteurs.

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Place du village Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43 culture@mairie-auriol.fr

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English :

Starmania by Michel Berger and Luc Plamondon. Musical comedy performed by 20 singers.

L’événement Fête de la musique Starmania Auriol a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile