Soirée Nostalgie génération 80 Auriol
Soirée Nostalgie génération 80 Auriol samedi 18 juillet 2026.
Auriol
Soirée Nostalgie génération 80
Samedi 18 juillet 2026 de 21h à 0h. Cours du 4 Septembre Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Dj set, 3 heures de tubes des années 80 !
Venez danser aux rythmes des plus grands tubes des années 80 avec cette soirée DJ set. Une ambiance festive et rétro vous attend pour une nuit inoubliable ! .
Cours du 4 Septembre Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Dj set, 3 hours of 80s hits!
L’événement Soirée Nostalgie génération 80 Auriol a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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