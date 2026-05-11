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Soirée Nostalgie génération 80 Auriol

Soirée Nostalgie génération 80 Auriol samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Cours du 4 Septembre

Ville : 13390 Auriol

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Auriol

Soirée Nostalgie génération 80

Samedi 18 juillet 2026 de 21h à 0h. Cours du 4 Septembre Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Dj set, 3 heures de tubes des années 80 !
Venez danser aux rythmes des plus grands tubes des années 80 avec cette soirée DJ set. Une ambiance festive et rétro vous attend pour une nuit inoubliable !   .

Cours du 4 Septembre Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Dj set, 3 hours of 80s hits!

L’événement Soirée Nostalgie génération 80 Auriol a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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