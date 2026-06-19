Soirée mousse Gymnase Gaston Rebuffat Auriol

Auriol

Soirée mousse

Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 19h30. Gymnase Gaston Rebuffat 190 avenue Anne Frank Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Cet événement marque le lancement des Soirées Jeunes, un rendez-vous estival destiné aux 13-25 ans. Des activités gratuites les attendent pour profiter pleinement de l’été.Enfants

Ambiance DJ, mousse géante, surprises, foodtruck et buvette. .

Gymnase Gaston Rebuffat 190 avenue Anne Frank Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 70 06

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English :

This event marks the launch of Soirées Jeunes, a summer series of events for 13- to 25-year-olds. Free activities await them so they can enjoy the summer to the fullest.

L’événement Soirée mousse Auriol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile