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Soirée mousse Gymnase Gaston Rebuffat Auriol

Soirée mousse Gymnase Gaston Rebuffat Auriol mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Gymnase Gaston Rebuffat

Adresse : 190 avenue Anne Frank

Ville : 13390 Auriol

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Auriol

Soirée mousse

Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 19h30. Gymnase Gaston Rebuffat 190 avenue Anne Frank Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Cet événement marque le lancement des Soirées Jeunes, un rendez-vous estival destiné aux 13-25 ans. Des activités gratuites les attendent pour profiter pleinement de l’été.Enfants
Ambiance DJ, mousse géante, surprises, foodtruck et buvette.   .

Gymnase Gaston Rebuffat 190 avenue Anne Frank Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 70 06 

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English :

This event marks the launch of Soirées Jeunes, a summer series of events for 13- to 25-year-olds. Free activities await them so they can enjoy the summer to the fullest.

L’événement Soirée mousse Auriol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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