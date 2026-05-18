Partir un jour Quartier des Artauds Auriol
Partir un jour Quartier des Artauds Auriol mercredi 24 juin 2026.
Auriol
Partir un jour
Mercredi 24 juin 2026 à partir de 19h. Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Alors que Cécile s’apprête à ouvrir son propre restaurant gastronomique et à réaliser enfin son rêve, elle doit rentrer en catastrophe dans son village natal suite à l’infarctus de son père…
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Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43 culture@mairie-auriol.fr
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English :
Just as Cécile is about to open her own gourmet restaurant and finally realize her dream, she has to rush back to her native village when her father suffers a heart attack…
L’événement Partir un jour Auriol a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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