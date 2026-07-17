FEIJOADA, CALIXTO NETO, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

FEIJOADA, CALIXTO NETO 2 – 4 juin 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-02T19:00:00+02:00 – 2027-06-02T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-04T19:00:00+02:00 – 2027-06-04T21:30:00+02:00

Au son de la samba, le chorégraphe Calixto Neto vous convie à un festin très politique autour de la feijoada, plat traditionnel brésilien qui mijotera au fil du spectacle pour être partagé entre artistes et public.

Inspiré par une scène du solo O Samba do Crioulo Doido (2004), dans laquelle le chorégraphe brésilien Luiz de Abreu dansait sur une chanson décrivant la recette de la feijoada, plat emblématique à l’origine controversée, Calixto Neto imagine une création hors normes visant à démystifier ce symbole national brésilien.

Danseurs et danseuses, musiciens et musiciennes, chanteur et conteuse sont 11 à se réunir pour questionner l’héritage de l’esclavage et du colonialisme. Une roda de samba – cercle traditionnel de chants qui navigue entre répertoire et improvisation – donne le rythme d’une soirée où les ingrédients et les étapes de cuisson de la feijoada dialoguent avec les prises de parole et les danses.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4259 »}]

Au son de la samba, le chorégraphe Calixto Neto vous convie à un festin très politique autour de la feijoada, plat traditionnel brésilien qui mijotera au fil du spectacle.

Camille D Tonnerre