FELDUP & THE SHOWERHEADS, Le Rocher de Palmer, Cenon

FELDUP & THE SHOWERHEADS Vendredi 27 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 24€ | Tarif Abonné.e : 21€ | Tarif Infidèle : 21€ | Tarif PMR/PSH : 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Derrière Feldup, il y a Félix Dupuis, révélé autant par la musique que par une présence marquante sur Youtube. Très tôt, il impose un univers personnel où le rock alternatif des années 90 rencontre l’énergie new-yorkaise des années 2000, porté par une écriture à vif. Avec Stared at from a Distance, son dernier projet paru en 2023, il franchit un cap décisif : celui d’un témoignage frontal, né d’une nécessité urgente de dire, de comprendre et de survivre. Ses morceaux s’entrechoquent à travers des nappes glacées, des déflagrations bruitistes et de purs élans rock. Sur scène, l’intensité de sa voix tendue et sa sincérité deviennent électriques. Accompagné de The Showerheads, Feldup promet un live brûlant et bouleversant où chaque note résonne comme une urgence.

Dernier album : Stared At from a Distance, 2023, Talitres

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/feldup-showerheads-27112026-1930 »}]

Entre tension brute et fragilité à vif, Feldup transforme l’intime en onde de choc. L’enfant du rock, voix singulière de la scène alternative, promet un concert incandescent où émotions à fleur de … France Pop