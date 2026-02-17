Informations pratiques

Châteaugiron

Felix Radu Concert

15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:30:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Félix Radu n’a jamais choisi entre la scène, les livres ou la musique. Il a choisi les mots. Ceux qui frappent juste, qui laissent une trace, qui traversent les silences. Il les a lancés au théâtre, chuchotés à la radio, couchés dans un livre devenu best-seller (Rose & Massimo).

Aujourd’hui, il les chante et les porte jusqu’à la scène, où il traduit les souvenirs et leurs émotions en un langage universel et accessible à toutes les personnes qui se souviennent, ou se projettent. Toutes ses pensées aussi légères que nostalgiques transportent l’auditeur dans un songe éveillé, entre fiction et réalité.

Après une date à l’Olympia en novembre 2026, il sera sur la scène du Zéphyr, où vous n’aurez qu’à fermer les yeux et vous laisser… imaginer. .

15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 93

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English :

L’événement Felix Radu Concert Châteaugiron a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CHATEAUGIRON