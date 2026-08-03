Femme Hérisson Mariya Aneva Le Petit Théâtre de Pain Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet

Informations pratiques

Anglet

Femme Hérisson Mariya Aneva Le Petit Théâtre de Pain

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29 21:30:00

Date(s) :

2027-01-29

Avec Femme Hérisson, Le Petit Théâtre de Pain ouvre un nouveau cycle de recherche autour des récits intimes et de la transformation.

Une femme est appelée en urgence en pleine nuit pour bénéficier d’une greffe d’organe. Mais l’opération ne se déroule pas comme prévu et elle demeure longtemps isolée en chambre stérile. Démarre alors un voyage à travers plusieurs vies cumulées en elle, liées à son identité multiple et à l’Histoire de son pays, la Bulgarie. D’autres greffes se révèlent : linguistiques, culturelles et affectives.

Entre hallucinations, souvenirs, dialogues avec les vivants et avec ses propres fantômes, elle traverse des situations étranges, parfois drôles, qui interrogent son enfance, la mort, son parcours de femme, sa place dans le monde. Récits de soin, de société et d’amour se tissent pour interroger nos existences et nos métamorphoses. .

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : Femme Hérisson Mariya Aneva Le Petit Théâtre de Pain

L’événement Femme Hérisson Mariya Aneva Le Petit Théâtre de Pain Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet