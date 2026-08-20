Femmes de sciences : quelle est leur place dans la recherche scientifique ?, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Victor Hugo · Ifs
Informations pratiques
Femmes de sciences : quelle est leur place dans la recherche scientifique ? Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Victor Hugo Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Pourquoi y-a-t-il si peu de femmes dans les sciences du numérique ? Échangez avec une chercheuse en informatique pour comprendre les freins auxquels elles sont confrontées.
Présentation d’Emeline Repel, Doctorante au Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation de Caen (GREYC)
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Biblis en folie 2026
©mesr
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