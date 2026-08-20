UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ifs

Femmes de sciences : quelle est leur place dans la recherche scientifique ?, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Victor Hugo · Ifs

Femmes de sciences : quelle est leur place dans la recherche scientifique ?, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Victor Hugo
Adresse
1 Esp. François Mitterrand, 14123 Ifs, France
Ville
14123 Ifs
Département
Calvados

Femmes de sciences : quelle est leur place dans la recherche scientifique ? Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Victor Hugo Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Pourquoi y-a-t-il si peu de femmes dans les sciences du numérique ? Échangez avec une chercheuse en informatique pour comprendre les freins auxquels elles sont confrontées.
Présentation d’Emeline Repel, Doctorante au Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation de Caen (GREYC)

Bibliothèque Victor Hugo 1 Esp. François Mitterrand, 14123 Ifs, France Ifs 14123 Calvados Normandie 0214372993 https://bibliotheques.caenlamer.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bibli-ifs@caenlamer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0214372993 »}]
Biblis en folie 2026

©mesr

À voir aussi à Ifs (Calvados)