Femmes peintres et compositrices, Musée d’art et d’histoire, Genève

Femmes peintres et compositrices Samedi 20 juin, 14h00, 16h00 Musée d’art et d’histoire

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Visite en musique avec Les Inoubliables

Amelia Feuer, chant

Laudine Dard, harpe

Clément Dami, violoncelle

Dans le cadre du programme de la Fête de la musique 2026

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite en musique

DR