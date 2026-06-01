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Femmes peintres et compositrices, Musée d’art et d’histoire, Genève

Femmes peintres et compositrices, Musée d’art et d’histoire, Genève

Femmes peintres et compositrices, Musée d’art et d’histoire, Genève samedi 20 juin 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

Ville : 1205 Genève

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur réservation

Femmes peintres et compositrices Samedi 20 juin, 14h00, 16h00 Musée d’art et d’histoire

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Visite en musique avec Les Inoubliables
Amelia Feuer, chant
Laudine Dard, harpe
Clément Dami, violoncelle
Dans le cadre du programme de la Fête de la musique 2026

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite en musique

DR

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