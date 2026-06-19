Fenêtres avec Vue…sous la surface Bourg mercredi 24 juin 2026.

Bourg

Fenêtres avec Vue…sous la surface

Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-06-24

Animations proposées par la bibliothèque

Trésors contés du 24 Juin au 1 Juillet au Musée de la Citadelle à 10h30.

Sous la Surface du 26 Juin au 18 Octobre au Musée de la Citadelle.

Vernissage de l’exposition 26 Juin à 18h.

Journées du Patrimoine du 19 au 20 Septembre au Musée de la Citadelle à partir de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Spectacle 1+1=3 le 20 Novembre à 20h à la Salle de la Citadelle.

Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription. .

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 20 26 bibliotheque@bourg-gironde.fr

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English : Fenêtres avec Vue…sous la surface

L’événement Fenêtres avec Vue…sous la surface Bourg a été mis à jour le 2026-06-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme