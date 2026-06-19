Fenêtres avec Vue…sous la surface Bourg
Fenêtres avec Vue…sous la surface Bourg mercredi 24 juin 2026.
Bourg
Fenêtres avec Vue…sous la surface
Bourg Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-06-24
Animations proposées par la bibliothèque
Trésors contés du 24 Juin au 1 Juillet au Musée de la Citadelle à 10h30.
Sous la Surface du 26 Juin au 18 Octobre au Musée de la Citadelle.
Vernissage de l’exposition 26 Juin à 18h.
Journées du Patrimoine du 19 au 20 Septembre au Musée de la Citadelle à partir de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Spectacle 1+1=3 le 20 Novembre à 20h à la Salle de la Citadelle.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription. .
Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 20 26 bibliotheque@bourg-gironde.fr
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English : Fenêtres avec Vue…sous la surface
L’événement Fenêtres avec Vue…sous la surface Bourg a été mis à jour le 2026-06-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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