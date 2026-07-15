Informations pratiques

Ceilhes-et-Rocozels

FÉRIA 1ER ENCIERO DANS LE VILLAGE FORTIFIÉ

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

RDV à la féria de Ceilhes, mardi 11 Aout 2026

11h 1er encierro dans le village fortifié

12h Apéritifs, bodégas

13h Repas avec gardianne de taureau Réservations au 06 08 99 35 38

17h 1er encierro

19h Apéritif dans la bodégas animés par le Pena Le Réveil Lodévois

22h DJ résident EL CHIBE and CO

Présence de food trucs, bodégas, emplacements spectateurs sécurisés

RDV à la féria de Ceilhes, mardi 11 Aout 2026

11h 1er encierro dans le village fortifié

12h Apéritifs, bodégas

13h Repas avec gardianne de taureau Réservations au 06 08 99 35 38

17h 1er encierro

19h Apéritif dans la bodégas animés par le Pena Le Réveil Lodévois

22h DJ résident EL CHIBE and CO

Présence de food trucs, bodégas, emplacements spectateurs sécurisés .

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 89

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English :

See you at the Ceilhes Feria, Tuesday, August 11, 2026

11:00 a.m. First bull run through the fortified village

12:00 p.m. Aperitifs, bodegas

1:00 p.m. Lunch featuring gardianne de taureau—Reservations at 06 08 99 35 38

5:00 p.m. First encierro

7:00 p.m. Aperitifs at the bodegas, hosted by the Pena “Le Réveil Lodévois”

10:00 PM Resident DJ EL CHIBE and CO

Food stalls, bodegas, and secure spectator areas will be available

L’événement FÉRIA 1ER ENCIERO DANS LE VILLAGE FORTIFIÉ Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB