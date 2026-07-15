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FÉRIA 2ÈME ENCIERO, BODÉGAS ET PENA LE RÉVEIL DU LODÉVOIS Ceilhes-et-Rocozels

mardi 11 août 2026 · Ceilhes-et-Rocozels

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
Plan d'eau Le Bouloc
Ville
34260 Ceilhes-et-Rocozels
Département
Hérault
Tarif

Ceilhes-et-Rocozels

FÉRIA 2ÈME ENCIERO, BODÉGAS ET PENA LE RÉVEIL DU LODÉVOIS

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

RDV à la féria de Ceilhes, mardi 11 Aout 2026

11h 1er encierro dans le village fortifié
12h Apéritifs, bodégas
13h Repas avec gardianne de taureau Réservations au 06 08 99 35 38
17h 1er encierro
19h Apéritif dans la bodégas animés par le Pena Le Réveil Lodévois
22h DJ résident EL CHIBE and CO

Présence de food trucs, bodégas, emplacements spectateurs sécurisés
RDV à la féria de Ceilhes, mardi 11 Aout 2026

11h 1er encierro dans le village fortifié
12h Apéritifs, bodégas
13h Repas avec gardianne de taureau Réservations au 06 08 99 35 38
17h 1er encierro
19h Apéritif dans la bodégas animés par le Pena Le Réveil Lodévois
22h DJ résident EL CHIBE and CO

Présence de food trucs, bodégas, emplacements spectateurs sécurisés   .

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 89 

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English :

See you at the Ceilhes Feria, Tuesday, August 11, 2026

11:00 a.m. First bull run through the fortified village
12:00 p.m. Aperitifs, bodegas
1:00 p.m. Lunch featuring gardianne de taureau—Reservations at 06 08 99 35 38
5:00 p.m. First encierro
7:00 p.m. Aperitifs at the bodegas, hosted by the Pena “Le Réveil Lodévois”
10:00 PM Resident DJ EL CHIBE and CO

Food stalls, bodegas, and secure spectator areas will be available

L’événement FÉRIA 2ÈME ENCIERO, BODÉGAS ET PENA LE RÉVEIL DU LODÉVOIS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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