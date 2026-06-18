FÉRIA BODÉGA ANIMÉE PAR UNE PENA Ceilhes-et-Rocozels
FÉRIA BODÉGA ANIMÉE PAR UNE PENA Ceilhes-et-Rocozels mardi 11 août 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
FÉRIA BODÉGA ANIMÉE PAR UNE PENA
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Mardi 11 août 2026 FERIA de Ceilhes
Encierro à 11h dans les rues du village
Repas à 12h = Gardiane de taureau
Encierro à 17h dans les rues du village
Bodéga animées par péna à partir de 19h.
Mardi 11 août 2026 FERIA de Ceilhes
Encierro à 11h dans les rues du village
Repas à 12h = Gardiane de taureau
Encierro à 17h dans les rues du village
Bodéga animées par péna à partir de 19h. .
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 89
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English : FÉRIA BODÉGA ANIMÉE PAR UNE PENA
Tuesday, August 11, 2026: Ceilhes FERIA
Bull run at 11 a.m. through the village streets
Lunch at 12 p.m. = Beef stew
Bull run at 5:00 p.m. through the village streets
Bodegas with live music starting at 7:00 p.m.
L’événement FÉRIA BODÉGA ANIMÉE PAR UNE PENA Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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