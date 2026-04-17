Feria du Grand Est Deuxième Edition Jardins du Kiosque Jarville-la-Malgrange

Jarville-la-Malgrange

Feria du Grand Est Deuxième Edition

Jardins du Kiosque 15 rue Maréchal Foch Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-03 23:59:00

Date(s) :

2026-05-02

Après avoir ensoleillé Vandoeuvre en 2023, la Féria du Grand Est posera ses valises à Jarville-la-Malgrange pour sa deuxième édition ! Un week-end de fête, de musique et de convivialité !

Entre amis, en famille ou de passage, venez partager ce rendez-vous festif avec nous !

Programme concocté par AMAYA en collaboration avec des écoles du Grand Est et des associations notamment jarvilloises, et disponible sur le site internet.Tout public

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Jardins du Kiosque 15 rue Maréchal Foch Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 01 00 31

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English :

After bringing sunshine to Vandoeuvre in 2023, the Féria du Grand Est will be settling down in Jarville-la-Malgrange for its second edition! A weekend of festivities, music and conviviality!

Whether you’re with friends, family or just passing through, come and join us for this festive event!

The program, concocted by AMAYA in collaboration with schools from the Grand Est region and Jarville-based associations, is available on the website.

L’événement Feria du Grand Est Deuxième Edition Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION NANCY